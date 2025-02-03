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        Haberler Magazin Giray Altınok'un yasa dışı bahis sitesi isyanı: Bu rezilliğin benimle bir alakası yok - Magazin haberleri

        Giray Altınok: Bu rezilliğin benimle bir alakası yok

        Giray Altınok, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanıldığını söyledi. Takipçilerini uyaran oyuncu; "Direk olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:17
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        "Bu rezilliğin benimle bir alakası yok"
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        Dolandırıcılar, bu kez hedef kişi olarak kendilerine Giray Altınok'u seçti. Altınok, yaptığı açıklamada, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanıldığını söyledi.

        "BU REZİLLİĞİN BENİMLE BİR ALAKASI YOK"

        Şikâyette bulunduğunu söyleyen ünlü oyuncu; "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

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