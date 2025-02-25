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        Haberler Objektife Takılanlar Giray Altınok, linç yüzünden X'i bıraktı - Magazin haberleri

        Giray Altınok, linç yüzünden X'i bıraktı

        Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Giray Altınok, babalık deneyimini paylaştı. Oğlunu çok fazla göremediğini belirten Altınok, sosyal medyada yaşadığı linç nedeniyle X'i bıraktığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 22:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:49
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        Linç yüzünden X'i bıraktı
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ünlü oyuncu Giray Altınok, Nişantaşı’nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet eden Giray Altınok, muhabirlerin soruları yanıtladı.

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        OĞLUNU GÖREMEMEKTEN DERT YANDI

        Eylül 2024'te baba olan Giray Altınok, oğlunu çok fazla göremediğini söyledi. Çekimlerin yoğun geçtiğini anlatan oyuncu, "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna; "Oğlum 5 aylık. 4,5 ayına yetişemedim. Sadece geceleri setten eve gittiğimde mamaya uyanınca görebiliyorum. Çok çok tatlı bir duygu" diye yanıt verdi. Altınok, "Oğlunuzu veliaht olarak setlerde görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya gülerek; "Çocuk işçi çalıştırmak konusunda en azından kendi çocuğumu sete götüreceğim. Öyle şeyler olsun çok istiyorum" yanıtını verdi.

        "RAKİBİM YOK, HEPSİ DOST"

        Sokakta güzel tepkilerle karşılaştığını anlatan Giray Altınok, "Az önce bir hanımefendi 'Zor günler geçirdim ama zor günlerimi güzelleştiren yaptığınız işler oldu' dedi. Benim için birilerinin hayatına dokunmak çok önemli" dedi. Sektörde kimseyi rakip olarak görmediğini ifade eden Altınok; "Rakip olmaktan ziyade herkesi dost, arkadaş görmeyi tercih ederim. Bir sürü güldüğüm insan var. Çağlar ağabey var, Doğu var, Cem Yılmaz var. Mizah yapan herkese çok saygım var. O yüzden kimse benim rakibim değil hepsi dostum" diye konuştu.

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        LİNÇ YÜZÜNDEN X'İ BIRAKTI

        Sosyal medyadaki imla hataları yüzünden linç edildiğini ve bir süredir X'e girmediğini söyleyen Giray Altınok; "Garip bir duyguymuş. İnsan ister istemez 'iyi şeyler yapıyorum, herkes beni seviyor' sanıyor ama bir tokatlıyorlar, 'ne oluyor' diyorsun. O yüzden yediğimde iyi oldu. Bir de tatlı linç yiyorum. 'Ağabey sen bulaşma bu işlere' diyorlar" dedi.

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        #Giray Altınok
        #hadise
        #Icardi

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