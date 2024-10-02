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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: Oyuncularımla konuştuktan sonra en iyi 11’i seçtim - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: Oyuncularımla konuştuktan sonra en iyi 11’i seçtim

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecekleri maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, oyuncularla yapılan konuşmasının ardından en iyi 11'i seçtiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:33
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        Van Bronckhorst: En iyi 11'i seçtim
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt karşısında puanlar alabilmek için ilk düdükten son dakikaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Avrupa Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Ajax karşısında alınan 4-0’lık yenilgiden sonra yarın bir reaksiyon vermeleri gerektiğini dile getiren Hollandalı teknik adam, "Ligde kazanarak bunu gösterdik ama yarın da puanlar kazanmalıyız. İç sahada bunu yapmak daha kolay, taraftarımız arkamızda. Rakibimiz lige iyi başladı. Organize ve koşan bir takım. Turnuvadaki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. İlk düdükten itibaren mücadele edip, puanlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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        "Oyuncularımla konuştuktan sonra en iyi 11’i seçtim"

        Giovanni van Bronckhorst, Ajax müsabakasına sürpriz bir kadroyla çıktığına ilişkin söylemlere katılmadığını söyleyerek, "Esas konu maça nasıl hazırlandığınız. Bazen ufak sakatlıklar oluyor, bazen takımı hazırlamak günler sürüyor. En iyi kadroyu hazırlamak için oyuncularla bire bir görüşüyorum, Masuaku, Onur ve Svensson kadroya dönüyor. Pazartesiden sonra iyi idman yapan oyuncuları tercih ettik. Aslında benim için sürpriz bir 11 olmadı. Enerjiyi ve oyuncularımla konuştuktan sonra en iyi 11’i seçiyoruz. Tabii ki istediğimiz sonuçları alamadık ama sonra analizleri yaptık. Böyle Kayserispor maçına hazırlandık. Kısa sürede de Frankfurt maçına hazırlandık" şeklinde konuştu.

        "Her oyuncuya ihtiyacımız var"

        Geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren Salih Uçan’ın, az forma şansı bulmasıyla alakalı 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Salih bu takımda çok oynadı. Bu sezona yeni takımla başladık. Performansa göre ben tercihlerimi yapıyorum. Orta sahada çok oyuncu var. Bizim için güçlü bir pozisyon orası. Son zamanlarda değişiklikler görüyoruz. Fikstür de bunu gerektiriyor. Rotasyon yapmayı her aman düşünüyorum. Her oyuncuya ihtiyacımız var, Salih de bunlardan biri" açıklamasında bulundu.

        "Her maçı kazanmak isterim"

        Giovanni van Bronckhorst, 2021-2022 sezonunda Rangers’ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt’a penaltılar sonucu kaybettiğinin hatırlatılması üzerine, "Frankfurt’la bir geçmişim var tabii ki. Bir final oynadım ve kaybettim. Bu futbolda olan şeyler ama ben kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şimdi Beşiktaş’ın hocasıyım. Farklı bir takımdayım. Frankfurt’ta da o zamandan 1 ya da 2 oyuncu kaldı. Özel bir durum yok. Her maçı kazanmak isterim. Oyuncularıma bu durumdan bahsetmedim bile" dedi.

        "İlerleyen süreçte daha fazla oyuncuya şans vereceğiz"

        Geniş bir kadroları olduğunu ve gelecek dönemde daha fazla futbolcuya şans vereceğini belirten Hollandalı teknik adam, "Büyük bir kadromuz var. Çok fazla süre almayan oyuncular da oluyor. Bu onlar için de kolay değil. Oyuncular fırsatlar bekliyor. Lige iyi başlangıç yaptık. Sadece Ajax maçı hayal kırıklığıydı. İlerleyen süreçte daha fazla oyuncuya şans vereceğiz. Ben kadromuzdan memnunum. Oyuncularımız çok çalışıyor. Bu da beni memnun ediyor. Mesela Emirhan son birkaç maçta oynamadı. Kayserispor maçında oynadı ve iyi performans sergiledi" değerlendirmesinde bulundu.

        "Semih Kılıçsoy’un gelişim göstermesi gerekiyor"

        Siyah-beyazlıların teknik direktörü, genç futbolcu Semih Kılıçsoy’un şu anda Türkiye’nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri olduğunu ancak gelişim göstermesi gerektiğini aktardı. Van Bronckhorst, "Sezona iyi başladı. Kendisiyle konuşuyorum. Gelişim göstermesi gerekiyor. Belki en çok konuştuğum oyuncuların başında kendisi. Sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başlayınca daha güçlü dönecektir" diye konuştu.

        "Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal"

        Avrupa maçları sonrası Süper Lig karşılaşmalarını genellikle deplasmanda oynamalarına değinen Giovanni van Bronckhorst, "8 maç zaten zorken, Avrupa kupaları maçlarının ardından hep deplasman olması çok fazla. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal. Bir casinoda 7 siyahın gelme ihtimali gibi. Twente maçından sonra bir boşluk var. Deplasmanda bir hazırlık maçı ayarlayarak geçiştirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

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