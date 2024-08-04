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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: Kariyerim boyunca unutmayacağım - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: Kariyerim boyunca unutmayacağım

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:50 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:50
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        Bronckhorst: Kariyerim boyunca unutmayacağım
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        Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

        "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen sezonun lig şampiyonuna karşı büyük bir maç oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Bunun keyfini çıkaracağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Camiayı ve Beşiktaş taraftarlarını mutlu ettiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

        "KARİYERİM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

        Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

        "GEÇEN SEZONKİ FARKI KAPATACAĞIZ"

        Ciro Immobile'nin 21. saniyede attığı ilk golün önemine dikkati çeken Van Bronckhorst, "İyi başlamak güzel bir hissiyat. Ciro Immobile bu fırsatı bekliyordu. İlk golde fırsatı da kendisi yarattı. Maça bundan daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz dönmek istedi ama boşluklardan faydalandık. Attığımız ilk gol çok önemliydi. Yüzümüzü lige dönüyoruz. Geçen sezonki farkı kapatacağız. Şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyoruz. Çok çalışacağız. Geçen sezondan daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.

        "KENDİMİ KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM"

        Karşılaşmada 5'inci ve son golü atan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Hekimoğlu'yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Giovanni van Bronckhorst, "Mustafa'nın geleceğini çok parlak görüyorum. Beşiktaş'a imza attığımda bana kadroyla ilgili bilgi verildi. Mustafa'nın ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Fizik olarak güçlü ve akıllı koşuları var. Kendisini geliştireceğiz. Semih ve Mustafa gibi 2 genç yeteneğe sahip olduğumuz için kendimi kutsanmış hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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