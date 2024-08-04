Giovanni van Bronckhorst: Kariyerim boyunca unutmayacağım

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen sezonun lig şampiyonuna karşı büyük bir maç oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Bunun keyfini çıkaracağız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Camiayı ve Beşiktaş taraftarlarını mutlu ettiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

"KARİYERİM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZONKİ FARKI KAPATACAĞIZ"

Ciro Immobile'nin 21. saniyede attığı ilk golün önemine dikkati çeken Van Bronckhorst, "İyi başlamak güzel bir hissiyat. Ciro Immobile bu fırsatı bekliyordu. İlk golde fırsatı da kendisi yarattı. Maça bundan daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz dönmek istedi ama boşluklardan faydalandık. Attığımız ilk gol çok önemliydi. Yüzümüzü lige dönüyoruz. Geçen sezonki farkı kapatacağız. Şampiyonluk yarışında olmayı hedefliyoruz. Çok çalışacağız. Geçen sezondan daha iyi olmaya çalışacağız." diye konuştu.