Giovanni Guidetti: Sezona iyi başlamadık ama toparladık

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ın liberosu Ayça Aykaç ve Derya Cebecioğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

GUIDETTI: SEZONA İYİ BAŞLAMADIK AMA TOPARLADIK

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Sezona iyi başlamadık ama bu beklediğimiz bir şeydi çünkü takımımızda çok fazla değişiklikler yapmıştık ve yeni bir takım kurmuştuk. Önemli oyuncular kaybetmiştik ama yeni takım çok gelişti ve bazı oyuncularımız yıldız statüsüne evrildiler. Takımımın göstermiş olduğu bu gelişimden dolayı çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki zaferimiz harikaydı. Ligdeki beklenmedik zaferimiz harikaydı. Kazandıklarımızdan ve gelişimimizden çok mutluyuz. Önümüzde Final-Four var ve heyecanla onu bekliyoruz.

"TAKIM OLARAK KAZANIP TAKIM OLARAK KAYBEDİYORUZ"

Voleybol bireysel bir spor değil, kazandığımız zaman takımın performansı sayesinde kazanmış oluyoruz. Herkes büyük bir gelişim gösterdi.

"İSTANBUL'DA MODA'YI ÇOK SEVİYORUM"

İstanbul'da Moda'yı çok seviyorum. Play-off'lar öncesinde kamp yaptığımız otel de Moda'daydı ve orada uzun uzun yürüyüşler yapma fırsatı buldum. Yaşadığım yer olan Bağdat Caddesi'ni çok seviyorum. Galata'ya gitmek hoşuma gidiyor. Türk kültürünü görmekten mutlu oluyorum. Türk taraftarlar önünde Final-Four'da mücadele edeceğimiz için heyecanlıyız.

🔹 "Takımın gösterdiği gelişimden dolayı çok mutluyum."

🔹 "Zehra, kaptan olarak takıma harika liderlik yaptı."

🔹 "Bağdat Caddesi'ne ve Galata'ya gitmek hoşuma gidiyor."



🎙️ Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, HT Spor muhabiri @ccelikcagatay'ın sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/o3txcfEAvV — HT Spor (@HTSpor) April 28, 2025 AYÇA AYKAÇ: ŞAMPİYONLUKLARA ALIŞKINIM Vakıfbank'ın altyapısından yetiştiğim için şampiyonluklara ve kazanmaya alışkın büyüdüm. Bu kadar kupa kazanıp başarı elde etmek bu yüzden bana garip gelmiyor. Play-off serisi genel olarak zor geçti, setler birbirine gözüküyor ama psikolojik olarak da zor geçen bir seriydi. Şampiyonluğa çok açtık, 2 sezon sonra bunu gerçekleştirdik. Sezon başında çok farklı bir takımdık ve değişen bir sürü oyuncumuz vardı. Adaptasyon süreci beklediğimizden uzun sürdü ama sezon sonunda iyi kenetlenip iyi bir şekilde bitirdik. Kupayı da almak istiyoruz. 🔹 "Bu kulüpte yetiştiğim için kazanmaya ve şampiyonluklara alışkınım."



🎙️ Ayça Aykaç, HT Spor muhabiri @ccelikcagatay'ın sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/1QlyHMs5O4 — HT Spor (@HTSpor) April 28, 2025 DERYA CEBECİOĞLU: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR KUPA DAHA VAR 2 sezon sonra hasret kaldığımız kupaya ulaştığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Guidetti bizi çok zorluyor çünkü kaldırmamız gereken bir kupa daha var. İstanbul'da ve evimizde olmanın avantajını kullanmak istiyoruz. 🔹 "Hasret kaldığımız kupaya kavuştuk, çok mutluyuz."



🎙️ Derya Cebecioğlu, HT Spor muhabiri @ccelikcagatay'ın sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/2Q4r7kZumF — HT Spor (@HTSpor) April 28, 2025