20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ginkgo Biloba ağacının özellikle yapraklarında bulunan önemli etkin maddeler sayesinde hafızayı ve zihnin gelişimini sağlaması açısından değerli bir bitkidir. Ginkgo Biloba ağacı 1000 yıl gibi bir süre yaşayan bir ağaç türüdür. Ve vatanı da Çin’dir.
Ginkgo Biloba Faydaları Nelerdir?
Bazı araştırmalar sonucu ortaya çıkan fayda alanları olan Ginkgo Biloba, yaprakları sayesinde bu faydayı sağlar. Ancak kişinin sağlık durumuna ve yapısına göre fayda sağlama etkisi Ginkgo Biloba ekstresi, kapsülü veya diğer bitkisel besin özelliklerini kullanmadan bir uzmana başvurmak gereklidir.
Zihinsel fonsksiyonlar açısından gelişimine ve güçlenmesine fayda sağlamaktadır. Zihinsel bir fonksiyon bozukluğu olmayan orta yaş grubunda hafıza ve düşünebilme hızı üzerindeetkisi daha çoktur. Serebral yetmezlik adı verilen beyne kan akışı azlığı denilen hastalıkta oluşan halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve depresyon gibi belirtilerde daha etkili olabilmektedir.
Günlük yaşamı etkileyecek boyutta olan kaygı bozukluklarında GinkgoBiloba’ nın etkisi sonucu hafileme ve yavaşlama olabiliyor.
Bazı farklı etkileri olduğu ve iyi ya da kötü sonuçlar oluşturduğu tam net olmasa da; Ginkgo Biloba’nın zayıflayan hafızalar(bunama) üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadırve hafızayı güçlendirmektedir. Özellikle Alzhemier hastalığında düşünme yetisini geliştirici özelliği vardır. Damarları genişletici özelliği ile kan dolaşımına olumlu etki yapması açısından fayda sağlamaktadır. Ve bu hastalıkta oluşan depresyonu da önlemek açısından etkili olabiliyor.
Görme kaybına yol açan bir rahatsızlık olması nedeniyle önemlidir. İlaçlarla tedavi edilmesinin yanı sıra Ginkgo Biloba’nın antioksidan özelliği sayesinde ilerlemesini durdurmada faydalı olabilmektedir. Ayrıca göze kan akışını artırdığı için göz sağlığında olumlu etki yaratabilmektedir. Ginkgo Bilobaekstresinin diyabet hastalarında oluşan retina bozukluklarında da faydalı olduğu söylenmektedir.
Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlarla birlikte kullanılan Ginkgo Biloba,ilaçların etkileşimini yükselterek belirtilerin hafiflemesine yardımcı olmaktadır.
GinkgoBiloba’nınSağlımız için Faydaları Nelerdir?
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