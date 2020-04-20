Ginkgo Biloba ağacının özellikle yapraklarında bulunan önemli etkin maddeler sayesinde hafızayı ve zihnin gelişimini sağlaması açısından değerli bir bitkidir. Ginkgo Biloba ağacı 1000 yıl gibi bir süre yaşayan bir ağaç türüdür. Ve vatanı da Çin’dir.

Ginkgo Biloba Faydaları Nelerdir?

Bazı araştırmalar sonucu ortaya çıkan fayda alanları olan Ginkgo Biloba, yaprakları sayesinde bu faydayı sağlar. Ancak kişinin sağlık durumuna ve yapısına göre fayda sağlama etkisi Ginkgo Biloba ekstresi, kapsülü veya diğer bitkisel besin özelliklerini kullanmadan bir uzmana başvurmak gereklidir.

Zihinsel fonsksiyonlar açısından gelişimine ve güçlenmesine fayda sağlamaktadır. Zihinsel bir fonksiyon bozukluğu olmayan orta yaş grubunda hafıza ve düşünebilme hızı üzerindeetkisi daha çoktur. Serebral yetmezlik adı verilen beyne kan akışı azlığı denilen hastalıkta oluşan halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve depresyon gibi belirtilerde daha etkili olabilmektedir.

Günlük yaşamı etkileyecek boyutta olan kaygı bozukluklarında GinkgoBiloba’ nın etkisi sonucu hafileme ve yavaşlama olabiliyor.

Bazı farklı etkileri olduğu ve iyi ya da kötü sonuçlar oluşturduğu tam net olmasa da; Ginkgo Biloba’nın zayıflayan hafızalar(bunama) üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadırve hafızayı güçlendirmektedir. Özellikle Alzhemier hastalığında düşünme yetisini geliştirici özelliği vardır. Damarları genişletici özelliği ile kan dolaşımına olumlu etki yapması açısından fayda sağlamaktadır. Ve bu hastalıkta oluşan depresyonu da önlemek açısından etkili olabiliyor.

Görme kaybına yol açan bir rahatsızlık olması nedeniyle önemlidir. İlaçlarla tedavi edilmesinin yanı sıra Ginkgo Biloba’nın antioksidan özelliği sayesinde ilerlemesini durdurmada faydalı olabilmektedir. Ayrıca göze kan akışını artırdığı için göz sağlığında olumlu etki yaratabilmektedir. Ginkgo Bilobaekstresinin diyabet hastalarında oluşan retina bozukluklarında da faydalı olduğu söylenmektedir.

Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlarla birlikte kullanılan Ginkgo Biloba,ilaçların etkileşimini yükselterek belirtilerin hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

GinkgoBiloba’nınSağlımız için Faydaları Nelerdir?

Yaşlanmaya bağlı sarı nokta: Ginkgo yaprağı ekstresinin yaşla ilgili bozukluklarında fayda sağlar. Sarı nokta oluşumunu yavaşlatır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluk; Ginkgo Biloba özütü çocuklarda bu bozuklukları yavaşlatabiliyor.

Migren: Ginkgo Biloba , migren ataklarına iyi gelmektedir.

, migren ataklarına iyi gelmektedir. Lif Dokusu İltihabı (Fibromyalgia): Ginkgo Biloba ile birlikte kullanılan coenzyme Q-10 kapsüllerinin lif dokusu iltihabı bulunan hastalara iyi geldiği ve seyri yavaşlattığı belirtilmektedir.

ile birlikte kullanılan coenzyme Q-10 kapsüllerinin lif dokusu iltihabı bulunan hastalara iyi geldiği ve seyri yavaşlattığı belirtilmektedir. Kolon Kanseri: Özel bir Ginkgo yaprağı ekstresi olan EGb 761 kanser ilaçlarıyla etkileşim sağlayarak tedaviye yardımcı olabiliyor.

Yumurtalık Kanseri: Ginkgo Biloba ,yumurtalık kanseri riskini azalmakta yardımcı olmaktadır.

,yumurtalık kanseri riskini azalmakta yardımcı olmaktadır. Pankreas Kanseri: Ginkgo Biloba , kanserin yavaşlamasını sağlıyor.

, kanserin yavaşlamasını sağlıyor. Cinsel İşlev Bozukluğu; Ginkgo Biloba , kadınlarda cinsel işlev bozukluğuna destek oluyor.

, kadınlarda cinsel işlev bozukluğuna destek oluyor. Diğer Hallerde: Damar bozukluğu, felç sonrasındaki tedavi,damar sertliği,vitiligo, radyasyon alımında,adet öncesi gerginlik,yüksek kolesterolde, hemoroit ve işitme kaybı gibi hallerde de Ginkgo Biloba, faydalı olabiliyor.