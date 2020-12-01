Gine açıklarındaki Türk gemisinde hırsızlık

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığını iddia etmişti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, söz konusu gemide korsan saldırısının olmadığı, gemide hırsızlık olayının meydana geldiği ifade edildi.

Yük gemisinde meydana gelen hırsızlık olayında nakit para, bilgisayar çalındığı ifade edildi. Türk gemisi Tango Rey adlı geminin güvenli bir şekilde Konakri´deki limana demirlendiği kaydedildi.