Gigi Hadid ve Bradley Cooper 250 milyon dolarlık yat gezisinde aşka geldi

Multiverse adlı gemide yazın tadını çıkaran Gigi Hadid (29) ve Bradley Cooper (49) çifti, öpüşürken objektiflere yansıdı.

Çifte ayrıca Bradlay Cooper'ın Rus model Irina Shayk ile birlikteliğinden olan 7 yaşındaki kızı Lea da eşlik etti.