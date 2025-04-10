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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid'in beyaz saçı peruk çıktı - magazin haberleri

        Gigi Hadid'in beyaz saçı peruk çıktı

        Gigi Hadid'in en son Paris'teki bir etkinlikte kameralara yansıyan beyaz saçın peruk olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:16
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        Beyaz saçı peruk çıktı
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        Gigi Hadid, son dönemdeki en çarpıcı görünümlerinden birinin arkasındaki gerçeği açıkladı. 29 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model, Jimmy Fallon'un TV programında beyaz saçlı haliyle ilgili açıklama yaptı.

        Paris'te Louvre Müzesi yararına düzenlenen bağış gecesi Grand Dîner du Louvre'da beyaz saçlı haliyle boy gösteren Gigi Hadid; "O bir peruktu" itirafında bulundu. Hadid; "Çok eğlenceliydi. Gümüş saçla eğlendim" diye ekledi.

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        Sarı saçlarıyla bilinen Gigi Hadid, bağış gecesinde beyaz saçlı stiliyle moda yorumcularından tam not aldı.

        İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden bir kızı olan Gigi Hadid, 2023'ten bu yana oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

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