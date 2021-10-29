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Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı! Hadid'in annesi Yolanda Hadid Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti - Magazin haberleri

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı!

Geçtiğimiz yıl eylül ayında kızları Khai'yi kucaklarına alan şarkıcı Zayn Malik ile model Gigi Hadid'in ayrıldığı ileri sürüldü. Ünlü modelin annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti

29.10.2021 - 11:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2015'ten bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşayan 'One Direction'ın eski solisti Zayn Malik ve model Gigi Hadid ile ilgili iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • Khai adında 1 yaşında çocukları bulunan Malik ile Hadid'in ilişkilerine son verdiği ileri sürüldü. Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

  • 'ŞİDDET' İDDİASI

    Çiftin ayrılık nedeni olarak Zayn Malik'in ünlü modelin ailesiyle yaşadığı sıkıntılar olduğu ileri sürüldü. TMZ'nin haberine göre; Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

  • "KIZIMIN İYİLİĞİ İÇİN..."

    Bu suçlamalara yanıt veren ünlü şarkıcı, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu ifade ederek, "Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir." dedi.

  • AÇIKLAMA YAPMADI

    Öte yandan Gigi Hadid, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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