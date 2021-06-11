"BU ONLARIN TERCİHİ"

Öte yandan Hadid'in kendisi gibi model olan kız kardeşi Bella Hadid, Vogue Dergisi'ne yaptığı bir açıklamada "Gigi sosyal medyada olabildiğince gerçek olmak istiyor. Ama çocuğu büyüyüp de kendi isteğiyle spot ışıklarının altına çıkıncaya kadar da onu gizli tutmayı tercih ediyor" diye konuşmuştu. Hadid, hem ablası Gigi Hadid'in hem de sevgilisi Zayn Malik'in, Khai'nin özel yaşamınının kendilerinin de önceliği olduğunu söylemişti.