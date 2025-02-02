Ghezzal neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal, mücadelenin ardından Tivibu Spor'a konuştu.

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İşte Cezayirli yıldızın o sözleri:

Büyük bir rezalet! Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim. Maçı kimin kazanacağına karar verdi. Başka kulüplere de bu oluyor. Bu şartlarda mücadele etmemiz imkansız. Bu şekilde oynamak imkansız. Çok güzel bir ülkemiz var, takımımız var. Hakemler, işini iyi yapmıyorlar. Saha içinde çok kullanılan bir cümle olan 'f... off' dedim, bu cümleyi söylediğim için atıldım. Şampiyonlar Ligi'nde bu cümleyi söylesem atılmazdım. Hakem bunu kişisel algıladı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün her şeyimizi verdik. Her hafta aynı şeyler yaşanıyor, üzgünüm.