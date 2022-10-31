İyileştikten sonra 11 başladığı Trabzonspor maçında tekrar sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımda en şanssız dönemini yaşıyor.
Cezayirli yıldız, sezonun ilk haftasında 90 dakika forma giydiği Kayserispor maçında son saniyede galibiyet golünü atarken sonrasında ise sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.
2. haftada 1 gol ve 1 asist ürettiği Alanyaspor maçında ilk devrenin sonlarına doğru sakatlanan Cezayirli oyuncu, sonrasında ise 7 maçta forma giyemedi.
Ghezzal sakatlıktan döndüğü Fenerbahçe maçının son 18 dakikasında forma giyerken Giresun'da da son 28 dakikada süre aldı.
SAKATLIKTAN SONRA 136 DAKİKA!
Ghezzal, uzun bir aradan sonra 11'de başladığı Trabzonspor maçında ise yine aynı şanssızlığı yaşadı. İlk yarının sonlarında sakatlanan yıldız isim, yerini Redmond'a bıraktı.
Ghezzal, Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında takımdan ayrı kalırken Galatasaray ve Antalyaspor mücadelelerinde de forma giyemeyecek.
Ghezzal, Beşiktaş'ta bu sezon sadece bir 90 dakikayı tamamlarken diğer 4 maçta ise toplam 136 dakika sahada kalabildi.
EN ŞANSSIZ DÖNEMİ
30 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'ta ilk sezonunda ligde sakatlık nedeniyle 1 maçı kaçırırken 31 maçta görev aldı ve bunların 30'una ilk 11'de başladı.
Ghezzal geçen sezon ise sakatlık ve koronavirüs nedeniyle 3 maçta forma giyemezken 34 maçta oynayıp bunların 33'üne 11'de başlamıştı.
Yıldız isim bu sezon ise şimdiden 9 maçı kaçırmış olacak.
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