2. haftada 1 gol ve 1 asist ürettiği Alanyaspor maçında ilk devrenin sonlarına doğru sakatlanan Cezayirli oyuncu, sonrasında ise 7 maçta forma giyemedi.

SAKATLIKTAN SONRA 136 DAKİKA!

Ghezzal, uzun bir aradan sonra 11'de başladığı Trabzonspor maçında ise yine aynı şanssızlığı yaşadı. İlk yarının sonlarında sakatlanan yıldız isim, yerini Redmond'a bıraktı.

Ghezzal, Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında takımdan ayrı kalırken Galatasaray ve Antalyaspor mücadelelerinde de forma giyemeyecek.

Ghezzal, Beşiktaş'ta bu sezon sadece bir 90 dakikayı tamamlarken diğer 4 maçta ise toplam 136 dakika sahada kalabildi.