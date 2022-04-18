Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sahada iyi bir mücadele olduğunu belirten Gevrek, “Ligin son 5 haftası. Bizim için sadece mücadele vardı, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ligden düştük ama genç oyuncularımız mücadele etti, tebrik ediyorum. Türk futbolunda gerçekten yaşanmayacak çok şeyler yaşandı. Belki biz ligden düştük, kötü oynamış olabiliriz, bu futboldur. Futbolda kötü gidişatlar olabilir. 8 yıldır başkanlık yapıyorum. Malatya’da iki kez şampiyonluklar yaşadık. Bu sene kötü sezon geçirdik, kötü de oynadık ama bir gerçek var ki Türk futbolunda her şeyin incelenmesi lazım. Dünyada hiç görülmemiş skandallara imza atıldı. Bunlarla beraber TFF Başkanı istifa etti, hukuki işlerden sorumlu yönetici ve MHK Başkanı 2,3 kere istifa etti. Bu işin içerisinde VAR konuşmalarının incelenmesi lazım. Oradan çok şey çıkacak, açık açık söylüyorum. Çok duyumlar alıyoruz. Bunlarla beraber ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Türk futbolunun bu sene incelenmesi lazım. Ben başarı gösteren takımlara gölge düşürmek istemem. Trabzon’un bu sene göstermiş olduğu mücadele ve hak ettiği yerdeler. Bugün Konya’nın mücadelesine gölge düşürmek istemeyiz ama ligde bu sene ciddi sıkıntılar olduğunu tüm Türkiye, UEFA ve FIFA da söylüyor. Bu ciddi sıkıntılarla Malatya olarak büyük sıkıntılar yaşadık. Hakem hatalarından çok ciddi puanlar kaybettik. Sadece biz değil, rakipler de kaybetti. Rize o kadar ciddi puanlar kaybetmiş ki. Biz kendi hatalarımızla puan kaybedebiliriz ama hakemlerden dolayı kaybedilen puanlar, bir de VAR’ın olduğu bir yerde kaybedilen puanlar. Biz düştük iddiamız yok, 38. dakikada bile yüzde yüz kırmızı kart verilmedi. Bir iddiamız olmayabilir ama bugün de verilmedi. Hatalar olacaktır, olmalıdır ama VAR’ın başındakilerin hataları görmesi lazım. Özellikle bizim Altay maçında VAR hakemi, orta hakeme ver penaltıyı gitsin duyumunu aldım. Bu konuşmalar açıklanmalı. Yeni MHK geldi. İnşallah başarılı olurlar. Gerçekten işin ehli olan insanlar. Onlardan ricamız madem geldiler, geçmişle alakalı ciddi sıkıntılar var. Belki bize bir faydası olur olmaz ama incelemeleri lazım. VAR konuşmalarının açıklanması lazım. Bu ligle alakalı çok fazla duyumlar var da konuşmak istemiyorum. Ligin ciddi bir şekilde incelenmesi lazım” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!