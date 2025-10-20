Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe: 0 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Getafe: 0 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. 80. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle galip gelen Real Madrid, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Getafe ise haftayı 11 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 00:51 Güncelleme: 20.10.2025 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda asist yaptı, Real Madrid kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Estadio Coliseum'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.

        ASİST ARDA GÜLER'DEN!

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe attı. Mbappe'nin attığı golün asistini oyuna 65. dakikada giren milli yıldızımız Arda Güler yaptı.

        Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada konumlandı.

        GELECEK HAFTA EL CLASICO

        Ligde gelecek hafta Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe, Bilbao'ya konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Habertürk Anasayfa