Getafe: 0 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. 80. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle galip gelen Real Madrid, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Getafe ise haftayı 11 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Estadio Coliseum'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.
ASİST ARDA GÜLER'DEN!
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe attı. Mbappe'nin attığı golün asistini oyuna 65. dakikada giren milli yıldızımız Arda Güler yaptı.
Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada konumlandı.
GELECEK HAFTA EL CLASICO
Ligde gelecek hafta Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe, Bilbao'ya konuk olacak.