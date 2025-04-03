Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, "Gesi, türküleriyle meşhur olmuş, ünü yurt dışına kadar ulaşmıştır. Bölgemizdeki camilerden bir tanesi de Gesi Kuzey Cami'dir. Caminin minaresi, çelik konstrüksiyondan imal edilerek ortaya farklı bir mimari çıkmıştır. Minareler, çelik konstrüksiyondan imal edilip, bir kısmı tuğla ve camla kaplanmıştır. Gesi'mizde bu tür minareleri görmek mümkündür. Üç camide bu şekilde taş dışında, çelik konstrüksiyon ile yapılmıştır. Bir tanesi Orta Cami, bir tanesi Kuzey Cami diğeri de eski adıyla Efkere Cami'dir" ifadelerini kullandı.