Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Gervonta Davis ünvanını korudu! - Diğer Haberleri

        Gervonta Davis ünvanını korudu!

        Dünya Boks Birliği (WBA) hafif sıklet ünvan maçında Lamont Roach ile berabere kalan Gervonta Davis, kemerini korudu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya Boks Birliği (WBA) hafif sıklet ünvan maçında Lamont Roach ile berabere kalan Gervonta Davis, kemerini korudu.

        • 2

          ABD'nin New York şehrindeki Barclays Center'da yapılan WBA hafif sıklet ünvan maçında ABD'li boksörler Davis ile Roach karşılaştı.

        • 3

          Davis, üç hakemin ikisinin eşit puan verdiği (115-113, 114-114, 114-114) 12 rauntluk maç sonunda çoğunluk beraberliği kararıyla ünvanını korumayı başardı.

        • 4

          Profesyonel kariyerinde çıktığı 31 karşılaşmanın 28'ini nakavtla kazanan Davis, namağlup ünvanını da sürdürdü.

        • 5

          Roach ise kariyerindeki 28 maçın 25'ini kazandı, bir mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        • 6

          Müsabakanın 9. raundunda tartışmalı bir an yaşandı.

        • 7

          Davis, rakibinin önünde kısa bir süre diz çöktükten sonra gözünün silinmesi için köşesine gitti.

        • 8

          Hakemin saymaya başlamadan müsabakayı devam ettirmesi ve bu hareketin, puanlamada Davis'in aleyhine hesaba katılmaması tartışma konusu oldu.

        • 9

          Roach ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, 9. rauntta yanlış karar verildiğini öne sürerek maçı kazanan tarafın kendisi olması gerektiğini savundu.

        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Habertürk Anasayfa