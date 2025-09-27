Mehmet Sarı "Bu yıl iklim şartlarından dolayı incirlerin yüzde 50 noksan olduğunu biliyoruz. Buna rağmen TARİŞ yönetimi güzel bir fiyat verdi. Bunu maalesef iyi değerlendiremediğimiz için tüccarlar milletin elinden daha ucuza mal almak için belli stratejiler uyguladı. Buradaki esas sıkıntı tüccarların onun bunun üzerinden buraya incir getirip üreticinin önünü kesmesi. Tüccar almış ucuz fiyata malı, burada başkalarının rekoltelerini doldurarak üreticiyi mağdur ediyor. TARİŞ yönetimi karar almış ama burada strateji hatası var. Sorun aynı günde alımların kapatılması, yoksa üreticilerin TARİŞ ile bir sorunu yok. Hal böyle olunca tüm üreticiler buraya akın etmek zorunda kaldı. Bahçesi 1 ton incir yapan insanlar 6-7 ton incir teslim ettiler. Yönetim her türlü desteği verdi bize. Fiyatını verdi, alımını yaptı ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Sıkıntı bu işi tüccarların ticarete dönüştürülmesi" dedi.