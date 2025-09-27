Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Germencik'te üreticilerin tüccar tepkisi | Son dakika haberleri

        TARİŞ alımları erken kapattı: Germencik'te üreticilerin tüccar tepkisi

        Aydın'da, S.S. 6 Nolu Germencik İncir Tarım Satış Kooperatifi, tüccarların TARİŞ ortakları üzerinden kooperatife incir satışı yaptığını belirleyince aniden alımı durdurma kararı aldı. Tüccarlara tepki gösteren tepki gösteren üreticiler soruna çözüm bulunmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 14:41 Güncelleme: 27.09.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İncirin ana vatanı Aydın'da ovada hasat biterken yüksek kesimlerde hasat sürüyor. İncir hasadını yapan üreticiler, ürünlerini tüccara ve TARİŞ'e satmaya başladı.

        • 2

          İHA'nın haberine göre, S.S 6 Nolu Germencik İncir Tarım Satış Kooperatifi, geçtiğimiz ay incir alım fiyatını açıklayıp 11 Ağustos'ta ilk alımı gerçekleştirdi.

        • 3

          Germencik İncir Tariş Satış Kooperatifi, 6 Ekim tarihine kadar sürecek alım sezonuna aldığı ani bir karar ile dün itibari ile sonlandırdı.

        • 4

          Mehmet Sarı "Bu yıl iklim şartlarından dolayı incirlerin yüzde 50 noksan olduğunu biliyoruz. Buna rağmen TARİŞ yönetimi güzel bir fiyat verdi. Bunu maalesef iyi değerlendiremediğimiz için tüccarlar milletin elinden daha ucuza mal almak için belli stratejiler uyguladı. Buradaki esas sıkıntı tüccarların onun bunun üzerinden buraya incir getirip üreticinin önünü kesmesi. Tüccar almış ucuz fiyata malı, burada başkalarının rekoltelerini doldurarak üreticiyi mağdur ediyor. TARİŞ yönetimi karar almış ama burada strateji hatası var. Sorun aynı günde alımların kapatılması, yoksa üreticilerin TARİŞ ile bir sorunu yok. Hal böyle olunca tüm üreticiler buraya akın etmek zorunda kaldı. Bahçesi 1 ton incir yapan insanlar 6-7 ton incir teslim ettiler. Yönetim her türlü desteği verdi bize. Fiyatını verdi, alımını yaptı ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Sıkıntı bu işi tüccarların ticarete dönüştürülmesi" dedi.

        • 5

          Yücel Yetim, "TARİŞ'e ortaklığım var. Yeri geliyor TARİŞ'e satıyorum, yeri geliyor dışarıya satıyorum. Burada yönetimin yüzde 1 suçu varsa, yüzde 70-80 üreticide suç var. Ben 1 ton incir yapayım 10 ton rekoltem var deyip bunun 9 tonunu tüccara satayım. Millet para peşinde herkes kendi çıkarının derdinde. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. TARİŞ İncir İşletmesi'nden başka incir alan yok. 250-300 liranın üzerinde incirler var. Ortalaması 250 civarı. Dışarıda en kaliteli incir 150 TL onu da 3-4 ay vadeli istiyorlar. Burada malını teslim ediyorsun yüzde 50'sini alıyorsun" diye konuştu.

        • 6

          Halil Gökçen, "TARİŞ'e incirlerimizi getirdik. TARİŞ de alımları kapatma kararı almış. Ortakların değil de tüccarların mallarını getirmeye başlamışlar, o yüzden alımlar kapanmış. Aslında 6-7 Ekim gibi kapanıyordu ama yönetim kararı bu yıl erken almış. Tüccarlar yüzünden gerçek üreticiler mağdur oldu. Önümüzdeki yıllarda bu konuda gerekli önlemlerin daha sıkı şekilde alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Habertürk Anasayfa