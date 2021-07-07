2021 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı belli oldu. ÖSYM internet sitesi üzerinden 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 DGS sınav tarihi ve sınav yerleri...

2021 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 1 Temmuz 2021 tarihli duyuruya göre 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ