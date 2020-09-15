Gerçeker & Babashlı: 'Sevda Karası'

Bugüne kadar birçok şarkıcıyla ortak çalışmalar yapan Behzat Gerçeker'in yönetimindeki ENBE Orkestrası, bu kez Azeri Nahide Babashlı ile birlikte 'Sevda Karası'na imza attı

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Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, Azeri şarkıcı Nahide Babashlı ile birlikte imza attıkları 'Sevda Karası' adlı tekli çalışması dinleyiciyle buluştu. Aranjesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı, Şarkının klibini Ahmet Can Tekin çekti. Klipte birbirini seven ama kavuşamayan bir çiftin aşk hikâyesi anlatılıyor.

22 yaşındaki Nahide Babashlı önce YouTube da 1.1 milyon aboneye ulaşan kanalıyla dikkat çekti. 'Benim Hikâyem' adlı şarkısıyla ve yaptığı coverlar ile 150 milyonun üzerinde izlenme başarısı gösteren Babashlı, pandemi döneminde ulaşım kapandığı için stüdyo çalışmaları duraklayan şarkı için Azerbaycan yetkilerinden özel izin alarak Türkiye'ye geldi.

Nahide Babashlı Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası ile zor bir dönemde bir çalışmaya imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. ENBE Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker ise Nahide Babashlı'nın çok iyi bir sese sahip olduğunu ve böyle genç ve yetenekli bir sanatçıyı ülkemizin daha da çok tanımasına aracı oldukları için ayrıca gurur duyduklarını söyledi.