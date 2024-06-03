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İzmir'de olay, 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. Gerçek Atçı (45), otomobiliyle sokağa girip, durduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı.

2 ÇOCUK BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Atçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

3 SAAT TAKİP ETTİKLERİ SAPTANDI Atçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda şüpheli şahısların Atçı'nın aracını plakaları sökülmüş olan hafif ticari araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi olduklarını tespit etti.

3 ŞÜPHELİ KURŞUN YAĞDIRDI Olay anının Mobese kameraları tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Görüntülerde, Atçı'nın sokağa girip, durduğu esnada, kendisini takip eden hafif araçtan inen 3 şüphelinin saldırısına uğraması yer alıyor.

PLAKA TAKMA GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA Görüntülerde şüphelilerin aynı araçla olay yerinden kaçtıkları ve aracın plakalarını tekrar takmaları da yer alıyor.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR Görüntülerden yola çıkan polis şüphelilerin A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K. (26) olduğunu belirleyip, saklandıkları Çiğli ilçesindeki eve, bu sabah operasyon düzenleyerek yakaladı.

UZAKTAN AKRABALAR İDDİASI Evdeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Polisteki ilk ifadelerinde, uzaktan akrabaları olduğunu belirtikleri Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ Yücel Ecelioğlu da 16 Mayıs'ta öldürülmüştü. İHA'da yer alan habere göre de yakalanan şüphelilerin, 16 Mayıs'ta Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu, otomobilinde öldürülen Gerçek Atçı'nın ise bu cinayet dolayısıyla tutuklanan R.A.'nın (22) babası olduğu iddia edildi. 2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru! Haberi Görüntüle