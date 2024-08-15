ONLARA KARŞI SINIRLARINIZI BİLİN

Her zaman bu kadar karmaşık olmak zorunda mı? Gerçek ve sahte arkadaşlar arasındaki farkı görmek ve öğrenmek için zaman ayırırsanız değil. Arkadaş bulmak işin kolay kısmıdır. Asıl zorluk? Gerçek arkadaşlar bulmak. Herkes iyi vakit geçirmek ve eğlenceli insanlarla çevrili olmak ister, ancak eğlence bittiğinde ve desteğe ihtiyaç duyduğunuzda ne olur? İşte o zaman gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu anlarsınız.