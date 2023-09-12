Gerbera Yetiştiriciliği ve Püf Noktaları: Gerbera Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Gerbera Yetiştiriciliği ve Püf Noktaları: Gerbera Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

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Gerbera, çeşitli renkleri ve büyüleyici çiçek yapısı ile tanınan bir bitkidir. Özellikle kesme çiçek olarak popüler olan Gerbera'nın ticari yetiştiriciliği de oldukça yaygındır. Ancak yetiştiriciliği bazı püf noktalarını gerektirir. Bu yazıda, Gerbera yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağından, bu işin karlılık potansiyeline, devlet desteklerine ve ideal yetiştirme koşullarına kadar birçok konuya detaylı bir şekilde değineceğiz.

Gerbera Bitkisi Genel Özellikleri

Gerbera Jamesoni, yaygın olarak sadece "Gerbera" olarak bilinir ve Asteraceae (Papatyagiller) familyasına aittir. Güney Afrika kökenli olan bu bitki, tropik ve ılıman iklimlerde sıklıkla yetiştirilir. Gerbera çiçekleri, farklı renk seçenekleriyle çiçek düzenlemeleri, buketler ve bahçeler için oldukça popülerdir. Bitkinin genellikle ilkbahar ve yaz aylarında açan büyük ve renkli çiçek başları vardır. Bu bitkinin çiçekleri, kesme çiçek olarak çokça kullanılır ve bu yüzden ticari önemi yüksektir. Yıl boyunca çiçek açabilen Gerbera, ılıman iklimlerde de kolaylıkla yetişebilir.

Gerbera Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Gerbera yetiştiriciliği, özellikle serada yapılır. Bunun ana nedeni, bitkinin sabit ve kontrol edilebilir bir çevre istemesidir. İşte adım adım Gerbera yetiştiriciliği püf noktaları:

Toprak Hazırlığı: Gerbera'nın yetişeceği toprak, iyi drenaj özelliklerine sahip olmalı ve hafif asidik bir pH seviyesine (6-6.5 arası) sahip olmalıdır. Toprak hazırlığı için genellikle torf, kum ve perlit gibi maddeler eklenir.

Fidan Seçimi ve Dikim: Gerbera yetiştiriciliğinde en önemli noktalardan biri, sağlıklı ve hastalıksız fidan seçimidir. Fidanlar genellikle 15-20 cm derinliğinde açılan çukurlara, 30-40 cm aralıklarla dikilir.

Sulama: Gerbera'nın sulama ihtiyacı, iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak değişir, ama genelde fazla su istemeyen bir bitkidir. Toprak yüzeyi kurudukça sulama yapılır, fakat aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Gübreleme: Düzenli olarak dengeli bir N-P-K (Azot-Potasyum-Fosfor) gübresi kullanılabilir. Çiçeklenme dönemlerinde fosfor oranı yüksek gübreler tercih edilebilir.

Işık ve Sıcaklık: Gerbera, bol ışık ve sıcaklık isteyen bir bitkidir. Gündüz sıcaklıkları 22-25°C, gece sıcaklıkları ise 18-22°C arasında olmalıdır.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Gerbera, özellikle yaprak lekelenmesi ve kök çürüklüğü gibi hastalıklara karşı duyarlıdır. Bu yüzden düzenli olarak bitki sağlığı kontrolü yapılmalı ve gerektiğinde kimyasal veya biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.

Gerbera Yetiştirme Koşulları Neler?

Afrika papatyası olarak da bilinen gerbera ticari önemi yüksek bir çiçektir. Bu sebeple yetiştiriciliğinde bir takım özel isteklerinin olması yanında kontrollü de olunmalıdır. Şimdi gerbera yetiştiriciliği ile ilgili önemli ipuçlarına değinelim:

İklim İsteği: Gerbera Jamesoni, ılıman iklimleri tercih eder. Direkt güneş ışığı yerine, yarı gölge alanlar daha uygundur. Ayrıca, bitki yüksek nemden hoşlanmaz, bu yüzden iyi havalandırılan bir yerde tutulmalıdır.

Toprak İsteği: İyi drenajlı, humuslu ve hafif asidik topraklar, Gerbera Jamesoni için en ideal olanlarıdır. Toprak pH seviyesi 6-7 arasında olmalıdır.

Su İsteği: Gerbera'nın su ihtiyacı orta seviyededir. Toprak nemini sürekli kontrol etmek ve toprağı kurudukça sulamak gereklidir. Bilindiği gibi fazla sulama bitkide kök çürüklüğü ve sonrasında ölümüne yol açabilir.

Bakımı: Bu bitki için periyodik olarak özel çiçek gübresi kullanılabilir. Yapraklar ve çiçekler düzenli olarak kontrol edilmeli, solmuş çiçekler ve yapraklar temizlenmelidir. Özellikle yaprak biti, örümcek akarı gibi zararlılar ve çeşitli fungal hastalıklar Gerbera Jamesoni için problem olabilir. Doğru sulama, drenaj ve havalandırma, bu tür sorunları minimize etmeye yardımcı olabilir.

Gerbera Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Gerbera yetiştiriciliği, özellikle kesme çiçek piyasasındaki yüksek talep nedeniyle oldukça karlı bir iş olabilir. Ancak, başlangıç yatırımı ve devam eden bakım maliyetleri göz önüne alınmalıdır. Yüksek kaliteli çiçekler üretmek için özenli bir bakım gereklidir.

Gerbera Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Gerbera yetiştiriciliği ekonomik değeri yüksek olan süs bitkilerindendir. Bundan dolayı gerbera yetiştiriciliğinde çeşitli devlet destekleri mevcuttur. Bunlar;

Süs bitkisi üretimine yönelik faiz indirimli krediler

Alternatif enerji kullanan seralara yönelik işletme ve yatırım kredileri

Ticaret bakanlığı tarafından beş ya da üzeri seralar için katma değer ve gümrük vergisi muafiyeti

İhracata yönelik üretimlerde “ihracat iadeleri”

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Örtü altı Kayıt Sistemi (ÖKS)kayıtlı tarımsal üretim yapan 5 da veya altındaki küçük işletmelere küçük aile işletmesi desteği ve gübre-mazot desteği verilmektedir.

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