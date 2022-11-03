Yıldız futbolcu emekli oluyor... Gerard Pique futbola veda ediyor! - Son dakika spor haberleri

İspanya Milli Takımı'nın da futbolcusu olan Gerard Pique, Cumartesi günü oynanacak olan Barcelona-Almeria maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Manchester United'a transfer olan; 2008-09'da Barça'ya geri dönen Pique, Katalan ekibiyle sayısız başarıya imza atmıştı.

Bu sezon sadece 35 maçta forma giyen tecrübeli stoper, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, sekiz LaLiga şampiyonluğu, birer de Avrupa işe Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.