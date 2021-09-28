Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Georgia Fowler: Dünyaya hoş geldin kızım - Magazin haberleri

Georgia Fowler: Dünyaya hoş geldin kızım

Ünlü model Georgia Fowler, kızı Dylan Aman'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı

28.09.2021 - 15:03 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hamilelik sürecinde "Hayatımın en büyük değişikliği için zihinsel olarak da hazırlanıyorum." diyen Victoria's Secret'ın eski meleği Georgia Fowler (29), anne oldu.

  • ANNELİK HEYECANI

    Manken Georgia Fowler, 2018 yılından beri aşk yaşadığı iş insanı Nathan Dalah ile beraberliğinden bir kız bebek dünyaya getirdi. Fowler, çocuğuna 'Dylan Aman' adını verdi.

  • "KALBİMİN TAMAMI SENİN"

    Georgina Fowler, müjdeli haberi, "Dünyaya hoş geldin. Seni çok seviyoruz kızım." sözleriyle duyurdu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fowler, kızı için, "Kalbimin tamamı senin." açıklamasını da yaptı.

  • "BEDENİMİ DAHA ÇOK SEVMEMİ SAĞLADI"

    Daha önce sosyal medya hesabından takipçileriyle sohbet eden ünlü manken, "Bedeninizde güvenmediğiniz bir yeriniz var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

    Georgina Fowler, "Yaşlanmak ve akıllanmak ayrıca karnımdaki küçük insan benim bedenimi daha çok sevmemi sağladı." demişti.

  • "MÜKEMMELLİYETÇİLİK EN KÖTÜ DÜŞMANINIZ OLUR"

    Bu durumun her zaman kolay olmadığını belirten ünlü isim, "Meslektaşlarım genellikle fiziksel görüntüsü nedeniyle çok fazla yargılanırlar. Maalesef kendilerini kıyaslarlar ve mükemmeliyetçilik en kötü düşmanınız olur." itirafında bulunmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.