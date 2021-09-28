"BEDENİMİ DAHA ÇOK SEVMEMİ SAĞLADI"

Daha önce sosyal medya hesabından takipçileriyle sohbet eden ünlü manken, "Bedeninizde güvenmediğiniz bir yeriniz var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

Georgina Fowler, "Yaşlanmak ve akıllanmak ayrıca karnımdaki küçük insan benim bedenimi daha çok sevmemi sağladı." demişti.