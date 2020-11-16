Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İki fenomen karakter Cevahir ile Ulvi'nin başından geçenleri konu alan Geniş Aile Komşu Kızı ile ilgili detaylar haberimizde...

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Emre Altuğ, Rojda Demirer

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI KONUSU NEDİR?

Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.