Genelkurmay Başkanı Gürak'tan TCG Oruçreis Fırkateyni'nde inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TCG Oruçreis Fırkateyni’nde incelemelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Donanma Komutanlığı ve TCG Oruçreis Fırkateyni’nde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş; Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapımı devam eden denizaltıları incelemiştir" ifadeleri kullanıldı.

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