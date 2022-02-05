Genel af çıkacak mı? 2022'de son dakika genel af düzenlemesi var mı? İşte tüm merak edilenler

Genel af çıkacak mı? Sosyal medyada son günlerde ortaya atılan "2022'de genel af çıkabilir!" iddiaları sonrasında bu sorunun cevabı özellikle mahkum yakınları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, 2022'de genel af çıkacak mı? 2022 Genel af nedir, olacak mı ve son durum nedir? İşte merak edilen sorulanların cevabıyla ilgili detaylar...

2022'DE GENEL AF ÇIKACAK MI?

2022'de genel af düzenlemesiyle ilgili iddialar bazı sosyal medya hesapları tarafından ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere genel af ancak TBMM'ye sunulacak bir teklif ve teklifin kabul edilmesiyle mümkün olabiliyor. Bu aşamada teklifi sunabilecek Meclis'teki siyasi partilerden ve Cumhurbaşkanı'ndan hiçbir açıklama gelmedi. Dolayısıyla henüz bir teklif olmadığı gibi genel afla ilgili bir çalışmanın sinyali de verilmedi.

EN SON AF YASASI (CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ) 2020'DE ÇIKMIŞTI

2020 yılı Nisan ayında AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen teklifle terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulandı. "Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar" kapsam dışında kalırken örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırıldı.

Kanun çıktığında hali hazırda hakkında hüküm bulunan yaklaşık 90 bin mahkum kanundan yararlandı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk hafta içerisinde 45 bine yakın mahkum da tahliye edilmişti.