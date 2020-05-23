Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Gönüllülük Federasyonu gönüllüleri tüm dağıtım sürecinde aktif olarak bulundu ve bayramda da çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde genç gönüllüler sokağa çıkma özel izniyle Ramazan Bayramı arefesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce çocuğun bayramlık kıyafetlerini evlerine kadar ulaştırdı.
Ramazan ayı ve bayram arefesindeki bu paylaşımlar hem gönüllülüleri hem de gönülleri mutlu etti. Gönüllülük Federasyonu tarafından gönüllülük çalışmaları tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmaya devam ediyor.
YÜZLERCE GIDA KOLİSİ VE HİJYEN PAKETİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı “Yemeğini Paylaş” projesi kapsamında Covid-19 salgını boyunca ülkemizde devam eden yardım seferberliğe katkıda bulunmuş, Gönüllülük Federasyonu ekibinin emekleri ile pandemi boyunca ve Ramazan ayı süresince gıda ve hijyen paketleri binlerce aileye ulaştırmıştır.
Özel izinle dağıtıma çıkan Gönüllülük Federasyonu ekibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dışarı çıkamayan ailelere ulaşmaya devam etti. Bu Ramazan bayramı arefesinde de gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımı sürdürüldü ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleri pek çok aileyi sevindirdi.
Aileler Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve gönüllü gençlere güzel temennilerde bulunarak teşekkür ettiler.
Ramazan ayı boyunca sürdürülen gıda ve hijyen paketi uygulamasının Covid-19 tedbirleri süresince devam etmesi planlanıyor.
Ankara Damla Topluluğu gönüllü ekip lideri Kevser Kula, süreci şu sözlerle anlattı:
"ÇOCUKLAR İÇİN DE BİR ŞEYLER YAPALIM"
“Ankara Damla Gönüllüleri bu sürece ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Gönüllülük Federasyonu’nun düzenlediği ‘Yemeğini Paylaş’ projesine destek olmak için katıldılar.Destek vermeye devam ettikleri projede amaçları bu projenin bir dağıtımdan çok ikram sıfatını kazanması, insanların oraya geldiklerinde güler yüzle karşılaşıp giderken güler yüzle ayrılmasıyla gönül almaktı. Proje devam ederken görüldü ki orada ailelerin başka ihtiyaçları da var. ‘Çocuklar için de bir şeyler yapalım’ diyerek bir yola daha çıktılar. Vakit azdı ve imkânlar kısıtlıydı.
Ancak gündüzleri yağmurda, güneşte yemek ikramında çalışan gönüllüler gecelerini de vakfederek, çocukların yaş,cinsiyet ve adres tespitleri, mağaza ve ürün araştırmaları için toplantılar yaptılar. Kimi gün kendileri iftara yetişemeden sahada simülasyon çalışmaları düzenlediler. Ve arefe günü özel izinle sahaya yine çıkan Ankara Damla Gönüllüleri, çocuklara bayramlıklarını hediye ettikleri an tüm bu yorgunlukları unuttular.” diye konuştu.
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