Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 sözleşmeli personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
GENÇLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 500 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak. Başvurular 4 Ocak – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak. Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuruları 21 - 28 Aralık tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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