Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Habertürk'e açıklamalar

REKLAM advertisement1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalar...

Bakan Bak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"GENÇLERİMİZ AHLAT'TA TARİHİN KORİDORUNA GİRİYOR"

Tarihimizde Malazgirt Zaferi 1071 çok çok önemli bir işaret. Türklerin Anadolu'ya kesin girişinin kazanıldığı tarihi zafer. Ahlat'taki programda Selçuklu mezarlığı ziyaret ediliyor. Dünyanın en büyük açık mezarlıklarından birisi olduğu ifade ediliyor. Burada Okçular Vakfı'yla gençlerimizi getiriyoruz. Buraya sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde mühür vuruldu. Büyük bir olay bence. Bu ülkenin tarihini ve manevi değerlerini anlatan bir sürecin başlangıç noktası. Gençlerimiz burada tarihin koridoruna giriyor. Böyle bir ruh var burada. Gençlerimize kazandırmamız gereken en önemli şeylerden birisi bu toprakların nasıl elde edildiği nasıl korunması hususunda önemli bir ipucu. Burada bir sürecin başlangıcını, kazanılan zaferini görüyorsunuz. Bir de bir kültür yapısı, etno yapı, tarihi sporlarımızı da gençlerimiz uygulamış oluyor. Burada gençlerimizin bir ruhu gördüğünü hissediyorsunuz. Aynı ruhu Çanakkale'de de görüyorsunuz. Biz binlerce gencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz, orada kamplarımız var. Aynı şekilde Sarıkamış'ta binlerce gençle yürüyüş yapıyoruz.

REKLAM

"TURİZM DEĞERLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Ardından İstanbul'un fethi, İstanbul'un kurtuluşunu düşünün. Sonra Dumlupınar. Biliyorsunuz Ağustos ayı zaferlerle dolu bir ay. Gençlerimiz bir heyecanı görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın ortakları buradaydılar. Külliyede bölge valileriyle toplantı yaptık. Buranın sorunlarını konuştuk. Bölgenin turizm değerlerin ortaya çıkması için önemli adım. Japon bir eğitimciye Türk eğitim sistemini inceleyin dediklerinde o da 'incelemeye gerek yok Çanakkale'ye gidin' diyor. Vatandaşlarımız burayı mutlaka görsünler. Bir süreci, bir ruhu görsünler. Kazılar devam ediyor, daha ne değerler ortaya çıkacak. 7 yıldır Okçular Vakfı'nın önderliğinde yapılıyor. Biz de destek veriyoruz. Özellikle geleneksel sporların unutulmaması ve gelişmesi için katkı sağlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun önderliğini yaptığı için teşekkür ediyoruz. Yarın Malazgirt'te olacağız.

"GENÇLERİMİZ MUTLAKA BURALARA GELİP GEZMELİDİR"

Burası zor bir coğrafya. Bu coğrafyada kalmak kolay değil. Bedeller ödenmiş, ödenmeye de devam ediyor. Bu coğrafyanın çocukları bu tarih bilinci, milli şuurla, ruhla hem değerlerini hatırlayacak hem de nasıl ayakta kalmalıyız, mücadele etmeliyiz, bunları öğrenmek için hem teknolojik hem de sportif olarak kendilerini geliştirmeli. Mantığımız burada gençlerimize bu milli ve manevi ruhu verebileceğimiz önemli noktalardan birisi. Gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Nerelerden nerelere geldiğini görsünler.

Ayrıntılar geliyor...