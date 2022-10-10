Gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığı için eğitim seferberliği

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Dünya Ruh Sağlığı Günü 2022 yılı teması, "Herkes İçin Ruh Sağlığı ve İyilik Halini Küresel Öncelik Haline Getirmek" olarak belirlendi.
Bu yıl, Covid-19 salgınının psikolojik açıdan sağlığa etkilerine dikkat çekilmesi, iyileştirme ve ruh sağlığını koruma çabalarının yeniden gündeme getirilebilmesi hedefleniyor.
Bakanlığın hayata geçirdiği, "Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" çalışmaları, salgın sonrasında genç neslin iyilik halinin güçlendirilmesi için yeni müdahalelerle devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde, diğer kurum ve kuruluşların destekleriyle bu sene, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, mayıs ayından bu yana 81 ilde, il kurulları toplantılarını tamamlandı, gençlerle çalışan tüm yurt personeline yönelik eğitim verildi.
"Gençlerle Çalışmak" konulu 250 eğitime, yaklaşık 8 bin 500 yurt personeli katıldı.
Üniversitelerin açılmasıyla özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlerin yeni bir şehre, okula ve hayata uyumlarını artırmak amacıyla yine 81 ilde gençlere yönelik etkinlikler başlatıldı.
Bu etkinliklerde, gencin ihtiyaç duyabileceği tüm kurum ve kaynaklarla yüz yüze gelebileceği ortamlar hazırlanarak, onların uyum sürecinde bilgilendirilmesi ve donanımlarının artırılması hedeflendi.
Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler, emniyet müdürlükleri başta olmak üzere kamu ve sivil topluma ait ilgili tüm kurumların bilgilendirme, tanıtım ve sorulara cevap vermek üzere hazır bulunacağı stantlar kuruldu.
Gençlere, "Kendime İyi Bak" başlıklı sunumlarla, psikolojik dayanıklılık için günlük yaşamdan pratik uygulamalar anlatıldı. Bu yolla, üniversitelerin açıldığı bir aylık sürede 30 bin gence ulaşıldı.
Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının gezici kütüphaneleriyle de hizmet sunulan gençler için, ruh sağlığı uzmanlarınca, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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