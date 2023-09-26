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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay: Gençlerin kavgasını ayırmak isterken göğsünden vuruldu! - Son dakika haberleri

        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!

        Adana'da sokakta çıkan kavgayı ayırmak isteyen 61 yaşındaki Halit Yakacı, göğsünden vuruldu. Yakacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:39
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        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki genç arasındaki silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kişi vurularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. (19) ve F.N.Ç. (20) sosyal medyadan tartıştı.

        HUSUMETLİSİNİ AYAĞINDAN VURDU

        Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.
        Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre daha sonra K.A, yanına tabanca alarak Çamlıbel Mahallesi'ndeki F.N.Ç'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. K.A, tabancayla F.N.Ç'yi ayağından vurduktan sonra rastgele çevreye ateş açtı.

        KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri Halit Yakacı'ya (61) isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakacı, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Yaralı F.N.Ç. ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan K.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin akrabalarının evinde saklandığını belirledi. Şüpheli, adrese yapılan baskınla yakalandı, olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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