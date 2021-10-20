Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, özellikle 29 Ağustos'tan sonra vakalarda artış olduğunu söyledi.
Artan vakalarda gençlerin sayısının dikkati çektiğini belirten Oğuztürk, gençler arasında aşılama oranının, diğer yaş gruplarına göre bir miktar daha az olduğunu dile getirdi.
Varyantlarda bulaştırıcılık potansiyelinin yüksek olmasının da vaka artışlarına neden olduğunu aktaran Oğuztürk, "Gençler arasında sosyal hareketlilik, diğer yaş grubuna göre daha fazla. Böyle olunca hem şehirlerarası hem de kalabalık ortamlarda bulunma oranı, gençlerde yaş grupları içinde hastalığın risk faktörü olarak vaka sayılarının artması noktasında etki ediyor" diye konuştu.
"GENÇLERİMİZİN AŞI OLMALARI SALGINLA MÜCADELEYE SAĞLAYACAKLARI EN BÜYÜK DESTEK OLACAK"
Oğuztürk, "Salgın devam ettiği sürece gençler, 'Bize bir şey olmaz.' psikolojisine kesinlikle girmemeli. Her yaş grubundaki hasta için salgın sıkıntı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Acil servislere her yaş grubundan hastaların geldiğini ancak son bir ay içinde gençlerin oranının önceki dönemlere göre daha fazla olduğunu vurgulayan Oğuztürk, şöyle devam etti: "Covid-19 hastalarının dörtte birini maalesef genç nüfus oluşturmakta. Salgından korunmak için kalabalık ortamlarda, açık alan olsa dahi maske takmaya devam etmeleri gerekiyor. Bireysel tedbirlerin ön planda olduğu bir süreci yaşıyoruz. En güçlü silahımız olan aşıyı lütfen olsunlar. Gençlerimizin aşı olmaları salgınla mücadeleye sağlayacakları en büyük destek olacaktır."
Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, acil servislere gelen Covid-19 vaka sayılarının çok değişken olduğunu söyledi.
Salgına yakalanan hastaların yaşının düştüğünü, gençlerde de sık görüldüğünü vurgulayan Cander, "Eğitimleri aksatamayız, yüz yüze eğitimi yapmak zorundayız. Toplum normal şartlarına bireysel tedbirlerle dönmek zorunda. Bu konuda aşı en önemli konulardan biri. Çünkü hasta geldiğinde ilk sorumuz 'Aşılandınız mı?' oluyor. Aşılandıysa o hastalığı daha rahat yeneceğini biliyoruz, rahatlıyoruz" dedi.
"OBEZİTE, ZATÜRREYE ÇEVİRME RİSKİNİ ARTIRIYOR"
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da kronik hastaların ve obezlerin salgına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Tedbirlerin önemine işaret eden Çakır, "Salgına yakalanma yaşı düştü. Özellikle obezler Covid-19'a daha kolay yakalanıp, zor atlatıyor. Obezite zatürreye çevirme riskini yükseltiyor" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman Dr. Ayça Çalbay, acil servislere başvuran birçok gencin aşısını yaptırmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerden oluştuğunu bildirdi.
Kronik rahatsızlığı olanların enfeksiyonu çok ciddi atlattığını anlatan Çalbay, "Bize başvuran hasta aşısızsa ve bağışıklık sistemi problemliyse enfeksiyonu daha ciddi seyrediyor. Entübasyon ihtiyacı yüksek olan gençlerimiz oluyor" dedi.
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