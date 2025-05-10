Gençlerbirliği, Süper Lig'e geri döndü!

Türk Futbolunun köklü camialarından biri olan Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.

Recep Karatepe ile yollarını ayıran yönetim, takımı daha önce Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu'na emanet etti.

Çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, lige verilen arada teknik direktör değişimine gitti.

EROĞLU İLE SÜPER LİG YOLCULUĞU BAŞLADI

Teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun gelmesinin ardından farklı kimliğe bürünen Gençlerbirliği, çıkışa geçerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Dört sezondur Trendyol 1. Lig'de yer alan başkent temsilcisi, bu süreçteki en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

Söz konusu 11 maçlık periyotta 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 3. sıraya yükseldi. Daha sonra Çorum FK ve İstanbulspor'a yenilen kırmızı-siyahlı ekip, toparlanmasını bildi ve 31. haftadan itibaren yeni seriye başladı. Ligin kalan bölümünde maç kaybetmeyen başkent temsilcisi, son hafta öncesi Sakaryaspor'u 1-0 yenerek adını bu sezon ilk kez 2. sıraya yazdırdı.

Türk futbolunun köklü kulübü, son maçını da kazanarak 4 sezon sonra Süper Lig'e döndü.

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Teknik direktör Hüseyin Eroğlu göreve geldikten sonra çıktığı 21 maçta 45 puan toplayan (13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet) Gençlerbirliği, bu süreçte hanesine en fazla puan yazdıran takım oldu.

Gençlerbirliği'nin Eroğlu yönetiminde aldığı sonuçlar ise şöyle: