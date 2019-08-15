Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Kırmızı-siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise el sıkıştı.

Roma'nın Gençlerbirliği'ne Mert Çetin için 4 milyon Euro civarında bir para ödemesi ve bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor. Öte yandan Mert Çetin'in bir sene Gençlerbirliği'nde kiralık olarak kalması da gündemde.

Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.