Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği ise, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor. Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Halil, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Candeias, Sio, Stancu

TEKNİKDİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

KASIMPAŞA: Ramazan, Jorge, Haddadi, Meriah, Hadergjonaj, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita

TEKNİKDİREKTÖR: Fuat Çapa

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.