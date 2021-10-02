TFF 1. Lig'in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Müsabakayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Barış Alıcı'nın pası ile topla buluşan Chibuike Eleke topu Atilla'nın uzanamayacağı köşeden ağlara bıraktı. 0-1
20. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abdulkadir'in ceza sahası içine ortaladığı topa gelişine vuran Oıltıon Billali'nin şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.
35. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Aksel'in arapası ile ceza sahası içinde topla buluşan Lualua topu kale yerine auta attı.
40. dakikada Balıkesirspor atağa çıkarken kaybettiği topla ceza sahasına çalımlarla giren Aksel'in sert şutu üst kale direğine çarparak auta çıktı.
54. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Barış Alıcı'nın ceza sahası içinde Ömürcan'a verdiği pasla kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Ömürcan'ın şutunu Atilla ayakları ile uzaklaştırdı.
62. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın ceza sahası üstünden attığı sert şutu Kaleci Übeyd kornere çeldi.
71. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın ara pası ile ceza sahası içinden Otoo'nun şutu az farkla auta çıktı.
78. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağından Lualua'nın yaptığı ortaya Chibuike Eleke kafa ile ağlara buluşturdu. 0-2
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Cem Özbay xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Sedat Dursun xxx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx (Roman Bezjak dk. 82 ?), Oltıon Bilallı xx, Muhammed Ali Doğan xx (Maahatma Otoo dk. 64 x), Bosse Adam Cedrıc xxx, Oğuz Han Aynaoğlu xx (Cemal Kızılateş dk. 64 x, Hüseyin Karabey xx (Birol Parlak dk. 46 xx), Abdulkadir Özgen xx, Foxi Ketheovama xx (Anıl Taşdemir dk. 46 xx)
Yedekler: Andrıja Vukovic, Erdem Gökçe, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, , İbrahim Halil Çolak,
Teknik Sorumlu: İsmet Kamak
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Arda Kızıldağ xx, Mert Kula xx, Chibuike Eleke xx, Aksel Aktaş xx (Gökhan Gül dk. 69 x), Barış Alıcı xx (Metehan Mert dk. 90+3 ?), Dmytro Grechyshkın xx, Lualua Kazenga xx (Muhammed Bayır dk. 90+3 ?), Ömürcan Akyüz xx, Kerem Can Akyüz xx, De Lima xx (Aaron Tshibola dk. 24 xx)
Yedekler: Ramazan Köse, Musa Şahindere, Sınteyehu Sallalıch, Abdullah Şahindere, Oleksandr Bıelıajev, Sami Gökhan Altıparmak,
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Chibuike Eleke (dk. 9 ve 78) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Hüseyin Karabey, Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Chibuike Eleke, Aksel Akbaş, Lualua Kazenga (Gençlerbirliği)
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