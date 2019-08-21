Gençlerbirliği, transferde durmuyor. Başarılı orta saha oyuncusu Baiano'yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlı ekip yeni sezona hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Gençlerbiliği Spor Kulübü´nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiralandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz´in Maritimo ekibinden kadromuza kattığımız Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama´da başladı. Ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-2017 sezonunda Maritimo´ya transfer oldu. Baiano, geçtiğimiz yıl Maritimo formasını 24 maçta giydi. Brezilyalı futbolcuyu kulübümüz satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiraladı."