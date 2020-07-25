Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Başkent'te karşı karşıya geliyor. Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

Başkent ekibi ise geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantilemişti. Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'a karşı prestij maçında...

CANLI SONUÇLAR

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 3

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdam, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

92. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.