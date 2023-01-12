Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği

Gençlerbirliği 8 transfer daha yaptı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 8 oyuncuyu daha kadrosuna kattığını duyurdu

Giriş: 12.01.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
Gençlerbirliği 8 transfer daha yaptı!
AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Özgür Çek, Nurullah Aslan, Alperen Babacan, Hayrullah Erkip, Ebrar Yiğit Aydın, Mete Kaan Demir, Özkan Yiğiter ve Erkan Eyibil'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlılar, Manisa FK'den Özgür Çek ve MKE Ankaragücü'nden Alperen Babacan ile 1,5 yıllık, Nevşehir Belediyespor'dan kaleci Ebrar Yiğit Aydın'la 2,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisi, sezon başında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Yılport Samsunsporlu kaleci Nurullah Aslan ile Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir, Demir Grup Sivasspor'dan Özkan Yiğiter, Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ve Yukatel Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i ise sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Gençlerbirliği daha önce Mohammed Rharsalla, Jaime Ayovi, Tiago Rodrigues, Gabriel Torje, Thomas Fontaine ve Abdullah Durak'ı transfer etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tok tutan 12 kahvaltılık
Tok tutan 12 kahvaltılık
İsveç Meclis Başkanı'nın Ankara ziyareti iptal edildi
İsveç Meclis Başkanı'nın Ankara ziyareti iptal edildi
2023 Kıdem tazminatı hesaplama
2023 Kıdem tazminatı hesaplama
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.