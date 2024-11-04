Gençlerbirliği: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konuk takım 26. dakikada Emir Gültekin ile öne geçerken; ev sahibi ekip ise bu gole 57'de Sinan Osmanoğlu ve 90+3'te Metehan Mimaroğlu (p) ile karşılık verdi.

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Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği 15 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan İstanbulspor ise 14 puana ulaştı. Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.