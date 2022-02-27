Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere, Grechyshkin, Serdarcan Eralp (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Lima, LuaLua (Dk. 85 Tshibola), Eleke (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Dk. 60 Bilalli), Kore (Dk. 82 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi (Dk. 61 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 61 Birol Parlak), İbrahim Halil Çolak, Ambrose

Goller: Dk. 29 ve 67 Eleke (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Musa Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 84 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)