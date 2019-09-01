01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Ev sahibi, 36. dakikada Giovanni Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sona erdi.
Mücadelenin son 10 dakikasında ise Başakşehir fırtınası esti. 83. dakikada Demba Ba'nın penaltısıyla eşitliği yakalayan İstanbul temsilcisi, 90+1'de ise Visca'nın golüyle Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.
MAÇTAN DAKİKALAR...
İlk yarı
3. dakikada topla hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Diallo gole izin vermedi.
7. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Medipol Başakşehir'de İrfan Can, topu ceza sahasına gönderdi. Crivelli'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
13. dakikada Visca'nın ara pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Caiçara'nın vuruşunda top Diallo'dan döndü. Pozisyonunda devamında Crivelli, Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, Cüneyt Çakır önce beyaz noktayı gösterdi. Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon, topu soldan ceza sahasına giren Candeias'ın öne bıraktı. Portekizli futbolcunun şutunda Mert Günok, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
29. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Stancu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Cüneyt Çakır bir kez daha VAR'a giderken, pozisyonun içindeki Sio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
36. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sessegnon'un pasında sağ çaprazda keleciyle karşı karşıya kalan Sio'nun vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu.
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