Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkaran Adanaspor, puanını 32'ye yükseltirken, üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula (Dk. 80 Baran Başyiğit), Kerem Can Akyüz (Dk. 80 Musa Şahindere), Gökhan Gül, Tshibola, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp (Dk. 56 Gökhan Altıparmak), Sandro Lima, Eleke (Dk. 56 Belyaev)

Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Bruns), Evren Korkmaz, Roche, Bennasser, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 86 Ulaş Zengin), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), İsmail Erdoğan (Dk. 90+3 Rüştü Hanlı), Tetteh (Dk. 88 Kingsley)

Goller: Dk. 51 ve 70 Tetteh, Dk. 57 Bruns (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kerem Can Akyüz, Dk. 25 Serdarcan Eralp, Dk. 45+1 Eleke, Dk. 79 Mert Kula (Gençlerbirliği), Dk. 29 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)