Genç stand-up'çılar Komedi Salonu'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından +1’in katkılarıyla düzenlenen, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ne yaklaşırken yeni açıklanan isimlerle birlikte heyecan artıyor. 29-30 Haziran tarihlerindeki festival maratonunda TuzBiber’den stand-up molaları, setler arasında izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Bonus Parkorman’ın yenilenen amfisindeki +1 Komedi Salonu’yla festivalde ilk kez ikinci bir sahne açılıyor. Cumartesi Deniz Göktaş, Caner Dağlı, Akın Aslan ve Doğu Can; pazar günü ise Caner Omur, Tuna Kalınsaz, Berk Karan ve Çağla Alkan konser aralarında festival izleyicileriyle buluşuyor.

Travis

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin ilk gününün kapanışını, İskoç alternatif rock grubu Travis yapacak. Günün diğer büyük randevularından biri de, Brit rock’ın karizmatik efsanesi Miles Kane ile. Aynı gün dansın fitilini Büyük Ev Ablukada, live set’leriyle Stavroz, Oceanvs Orientalis ve Bade ateşleyecek.

Pazar günü Bonus Parkorman’ı bir açık hava diskosuna dönüştürecek isimler arasında Parcels ve La Femme’in yanı sıra Hey Douglas (Live), ENGIN, Monsieur Minimal ve Elektro Hafız yerini alacak.