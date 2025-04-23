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        Haberler Dünyadan Genç oyuncu Sophie Nyweide hayatını kaybetti

        Genç oyuncu Sophie Nyweide hayatını kaybetti

        'Nuh: Büyük Tufan' ve 'Mamut' gibi filmlerde rol alan Sophie Nyweide, 24 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:42
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        Genç oyuncu hayatını kaybetti
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        Çocuk yaşlarda pek çok filmde rol alan Sophie Nyweide, yaşamını yitirdi. 'Nuh: Büyük Tufan' filminde Russell Crowe ile aynı seti paylaşan Nyweide'ın ölümünü kendisi gibi oyuncu olan annesi Shelly Gibson annesi duyurdu.

        Sophie Nyweide, 8 Şubat 2009'da, 59. Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında 'Mamut' filminin basın toplantısına katılmıştı.

        Shelly Gibson; "Huzur içinde yat, Sophie'm. Bizi çok kısa bir süre için onurlandırdı. Kızım, onu tanıyan herkes için bir ışıktı. Çok üzüldük" dedi.

        Gibson, kızının ölümüyle ilgili bir polis soruşturmasının yürütüldüğünü de belirtti.

        Sophie Nyweide'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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        Temmuz 2000’de dünyaya gelen Nyweide, ilk önemli filmi 'Bella'da rol aldığında 6 yaşındaydı.

        Genç oyuncu, 2009 yapımı 'Mamut' filminde Michelle Williams'ın karşısında rol aldı.

        Sophie Nyweide ayrıca, 2017 ABD yapımı 'Kız Kardeşim Evleniyor' filminde Nicole Kidman ile aynı seti paylaşmıştı.

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        #Sophie Nyweide

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