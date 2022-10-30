Genç kadını ölümle tehdit edip motosiklete bindirdi!

DHA

Bakırköy'de bir motosikletli sokak ortasında tartıştığı kadını "seni öldürürüm" diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA'nın haberine göre, olay geçen cumartesi akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir motosikletin sürücüsü sokakta bekleyen bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sürücü motosikletinden inerek, kadına "Öldürürüm bin. Öldürürüm" diye bağırdı. Kadına tehditler savurarak zorla motosiklete bindirmeye çalıştı. Bir süre sonra, kadını tutarak motosiklete doğru götürdü. Kadın korku içinde motosiklete bindi ve ardından gözden kayboldular.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Yaşanan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin korku içinde bekleyen kadına bağırıp tehdit ettiği, korna çalan bir sürücüye de bağırdığı görüldü. Daha sonra kadın istemeyerek motosiklete bindi ve uzaklaştılar.