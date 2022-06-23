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Sema'nın kahreden ölümü! Alkollü sürücünün kurbanı oldu

Bursa'da meydana gelen feci kazada, otomobil köprünün demir korkuluklarına çarptı. Polisle birlikte kaza yerine gelen sağlık ekibi, yolcu koltuğunda oturan 37 yaşındaki Sema Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün ise, 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi

23.06.2022 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bursa'da genç kadın alkollü sürücünün kurbanı oldu!
Genç kadın alkollü sürücünün kurbanı oldu!
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DHA

Bursa'da, köprü korkuluklarına çarpan otomobilin yolcu koltuğundaki Sema Demir (37) hayatını kaybetti.

Feci kaza, gece saatlerinde Kestel ilçesi Mandıras Caddesi'nde meydana geldi. S.A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 AIZ 674 plakalı otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1.50 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Sema Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen yaralı S.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de tekstil firmasında çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Sema Demir'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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