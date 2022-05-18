Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki ziyarette Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Ömer Okan, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier de hazır bulundu.
Başarılarından dolayı genç basketbolcuları tebrik eden başkan Ali Koç, "Gencecik bir takım kurduk, ilk sezonumuzda şampiyon olduk. En genç takım. Ben de bazen televizyondan maçları seyrettiğimde yaş farkına hayret ediyordum. Dolayısıyla tecrübe açısından da herhalde en tecrübesiz takım olarak lige girdik ve çok şükür ilk sezon şampiyon olduk ve 1. Lig'e çıktık. Bu başarı çok önemli." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko için öz kaynağın önemine değinen Koç, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde hep tepelerde mücadele edebilmesi için tabii ki iyi oyuncular transfer edilecek ama bunun yanında öz kaynağından çok iyi oyuncuların da yetiştirilmesi gerekiyor. Ülkemize baktığınız zaman özellikle erkek basketbolda çok iyi oyuncular yetişiyor. Birçoğu ABD'ye, yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla helvayı yapacak malzeme ülkemizde var. Önemli olan malzemeyi bir araya getirip en iyi helvayı yapmak. Bu yüzden ben bu girişime, bu yatırıma çok önem veriyorum, değer veriyorum. İnşallah 4-5 sene içinde ciddi anlamda meyvesini verir, başka kulüplere ilham kaynağı olur, onlar da bizim gibi bu girişimleri yaparlar.
Aslında büyük kulüpler bu işleri yaptığı zaman hangi branşta olursa olsun çok daha hızlı gelişiyor, popüler oluyor ve çok daha fazla seyircinin dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla hepinizi kutluyorum, hocalarınızı kutluyorum. Bir üst lige çıkıyoruz. Orada şartlar daha çetin, maliyetler daha yüksek. Onun için de planlarınız olduğunu biliyorum. Maliyetler yüksek olduğu kadar gelir getiren alanları da var. İnşallah önümüzdeki sezon yolumuz açık, şansımız bol olur. Şampiyonluktan çok daha önemlisi mütemadiyen bir oyuncu fabrikası gibi A takıma oyuncu yetiştiren, Fenerbahçe Spor Kulübünün A takımına giremeyen arkadaşlarımızın da rekabetçi takımlarda kendilerine yer bulmaları ve iyi bir insan olarak, iyi bir sporcu olarak kariyerlerini devam ettirmeleri en büyük arzumuz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."
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